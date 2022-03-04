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19:03, 3 марта 2022 года

Беженцы, проживающие в санатории «Дубрава», сегодня обновили причёски

Благотворительную акцию для поднятия настроения организовал один из орловских салонов красоты.


Жительница ДНР Светлана Грекова семь лет прожила в подвальном помещении неподалеку от донецкого аэропорта. Без воды, света и газа. В непростых условиях о новой стрижке только мечтала. Теперь, когда беженцев приютили в санатории «Дубрава» и на душе стало теплее, можно задуматься о внешнем виде. Стать феями красоты вызвались парикмахеры одного из орловских салонов.
 
Светлана Грекова, жительница ДНР: «Прямо сама себя полюбила. Я такой стрижки еще не делала. Просто девочкам сказала сделать покороче, а то, что получилось, это уже их фантазия. И причёска очень красивая. Сама себе понравилась».
 
Обновить образ к весне спешат и мужчины. Сергею Давиденко из Луганской Народной Республики сделали стрижку и окантовку бороды. Такие преображения имеют терапевтическое действие, считают парикмахеры. Вместе с новым образом приходит хорошее настроение.
 
Марина Бугорская, парикмахер: «Понятно, что это не материальная, не психологическая помощь, но для любой женщины важно выглядеть всегда красиво и чувствовать себя привлекательной».
 
Денег за работу парикмахеры не брали. Здесь оплата другая - искренние слова благодарности и улыбки на лицах тех, кто был вынужден покинуть родной дом.



Юлия Сабельникова


 
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