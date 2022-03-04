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6:36, 4 марта 2022 года Декларационная кампания-2022: разъяснения норм законодательства на часто задаваемые вопросы Предоставить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022 года.





ИФНС России по г. Орлу публикует разъяснения норм законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, регулирующих предоставление имущественных налоговых вычетов по НДФЛ (предусмотренных пунктом 1 статьи 219 и пунктом 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ) при продаже и покупке объектов недвижимого имущества, а также при заявлении социальных налоговых вычетов по расходам на медицинские услуги и добровольное страхование жизни.

В части порядка предоставления имущественных налоговых вычетов, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса:

- срок нахождения в собственности земельных участков, образованных в результате раздела, исчисляется с даты государственной регистрации права на них в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 29.05.2019 № 1357-О, от 18.07.2017 № 1726-О, от 13.05.2014 № 1129-О; кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 11.04.2018 № 48-КГ17-2; определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2016 № 53-КГ16-16); - при продаже физическими лицами по одному договору купли-продажи объекта недвижимого имущества, находящегося в их общей долевой собственности, имущественный налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей распределяется между собственниками пропорционально доле в праве собственности, а не в размере 1 000 000 рублей на каждого собственника (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.03.2008 № 5-П; письмо ФНС России от 25.07.2013 № ЕД-4-3/13578@); - расходы на ремонт имущества не относятся к расходам, связанным с приобретением этого имущества, и не уменьшают доходы, полученные от его продажи (письмо Минфина России от 12.09.2019 № 03-04-05/70380); - в случае расчетов между физическими лицами договор купли-продажи (акт приема-передачи объекта имущества (в частности, транспортного средства)), содержащий информацию о факте уплаты покупателем денежных средств по такому договору, может быть применим в качестве платежного документа, подтверждающего фактически произведенные покупателем расходы (письмо ФНС России от 21.04.2021 № БС-4-11/5473@).

В части порядка предоставления имущественных налоговых вычетов, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 Кодекса:

- при приобретении объектов недвижимого имущества у взаимозависимых лиц (супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны (попечители) и подопечные) имущественный налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется (определения Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2017 № 18-КГ17-92, от 03.06.2015 № 38-КГ15-3; определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27.10.2015 № 2538-О, пункт 5.1 письма ФНС России от 02.04.2020 № БВ-4-7/5648).

В части порядка предоставления социальных налоговых вычетов, установленных пунктом 1 статьи 219 Кодекса:

По расходам на медицинские услуги: - налоговый вычет по расходам на лечение предоставляется налогоплательщикам за тот налоговый период, в котором произведены такие расходы (письмо Минфина России от 10.02.2020 № 03-04-09/8649); - справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации должны содержать код услуги, оказанной медицинским учреждением (Инструкция по учету, хранению и заполнению справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации, утвержденная приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256);

По расходам на добровольное страхование жизни: - договор долгосрочного страхования жизни должен быть заключен на срок не менее 5 лет, а выгодоприобретателями по договору добровольного страхования жизни должны выступать только сам налогоплательщик либо члены его семьи и (или) близкие родственники, поименованные в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Кодекса (письмо ФНС России от 05.02.2020 № БС-4-11/1800@).

Дополнительно ИФНС России по г. Орлу сообщает, что с января началась очередная Декларационная кампания. Предоставить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022 года.

Подать декларацию необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества - до 250 тыс рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. Форму 3-НДФЛ можно представить в налоговый орган по месту своего учета, по почте или в МФЦ. Декларацию также можно заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация».

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2022 года. Теперь сделать это можно заранее с помощью единого налогового платежа, который перечисляется через «Личный кабинет» или интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин».





Орловское Информбюро





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