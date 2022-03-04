Орловцы могут помочь беженцам из республик Донбасса через «Мамино окно»

Розовый домик установлен в гипермаркете «Линия» на Кромском шоссе. Сюда граждане могут пожертвовать продукты и средства первой необходимости.

Орловцы могут помочь беженцам из ДНР и ЛНР через «Мамино окно». Розовый домик установлен на территории гипермаркета «Линия» на Кромском шоссе. Через него граждане могут пожертвовать продукты и средства первой необходимости, – сообщает региональный информационный портал.



Принимаются практически любые продукты с длительным сроком годности в фабричной упаковке. Особенно необходимы консервы: тушёнка, горошек, фасоль, кукуруза; каши (овсянка, манка); молоко длительного хранения. Также в «Мамино окно» можно положить гигиенические наборы и средства ухода.