Стали известны имена лучших шахматистов Орловской области

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8:15, 4 марта 2022 года
Стали известны имена лучших шахматистов Орловской областиШахматисты соревновались в личном и командном зачётах.
2 марта в Орле, при поддержке Отделения Пенсионного фонда по Орловской области, прошёл VIII областной чемпионат по шахматам среди пенсионеров. В соревнованиях приняли участие 44 человека из Орла, Мценска, Ливен. Шахматисты отыграли 7 туров.
В итоге турнирная таблица сформировалась следующим образом:
1) победителями в личном зачёте среди мужчин стали:
- Маслёнков Сергей Яковлевич (Советский район г.Орла) - 1 место;
- Борзенков Владимир Дмитриевич (Новосильский район) - 2 место;
- Потапов Евгений Михайлович (Заводской район г.Орла) - 3 место.
2) победителями в личном зачёте среди женщин стали:
- Гриценко Галина Михайловна (Ливенский район) - 1 место;
- Калинникова Светлана Дмитриевна (Заводской районг.Орла) - 2 место;
- Ревтова Валентина Алексеевна (Мценский район) - 3 место.
3) победителями в общекомандном зачёте стали:
- Ливенский район - 1 место.
- Заводской район г. Орла - 2 место;
- г. Мценск - 3 место.
Дипломами и призами были награждены самые старейшие участники, перешагнувшие 80-летний возраст. Победители и призеры получили дипломы, памятные медали, а также подарки от ОПО «Союз Орловщины». Не занявшим призовые места достались свидетельства об участии в чемпионате. VIII областной чемпионат является региональным этапом II Всероссийского шахматного Интернет-турнира.
Фото пресс-службы Отделения ПФР по Орловской области
Орловское Информбюро