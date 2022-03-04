Главная » Новости



8:15, 4 марта 2022 года Стали известны имена лучших шахматистов Орловской области Шахматисты соревновались в личном и командном зачётах.





2 марта в Орле, при поддержке Отделения Пенсионного фонда по Орловской области, прошёл VIII областной чемпионат по шахматам среди пенсионеров. В соревнованиях приняли участие 44 человека из Орла, Мценска, Ливен. Шахматисты отыграли 7 туров.

В итоге турнирная таблица сформировалась следующим образом:

1) победителями в личном зачёте среди мужчин стали: - Маслёнков Сергей Яковлевич (Советский район г.Орла) - 1 место; - Борзенков Владимир Дмитриевич (Новосильский район) - 2 место; - Потапов Евгений Михайлович (Заводской район г.Орла) - 3 место. 2) победителями в личном зачёте среди женщин стали:

- Гриценко Галина Михайловна (Ливенский район) - 1 место; - Калинникова Светлана Дмитриевна (Заводской районг.Орла) - 2 место; - Ревтова Валентина Алексеевна (Мценский район) - 3 место.

3) победителями в общекомандном зачёте стали:

- Ливенский район - 1 место. - Заводской район г. Орла - 2 место; - г. Мценск - 3 место.

Дипломами и призами были награждены самые старейшие участники, перешагнувшие 80-летний возраст. Победители и призеры получили дипломы, памятные медали, а также подарки от ОПО «Союз Орловщины». Не занявшим призовые места достались свидетельства об участии в чемпионате. VIII областной чемпионат является региональным этапом II Всероссийского шахматного Интернет-турнира.

Фото пресс-службы Отделения ПФР по Орловской области





Орловское Информбюро





Новости СМИ2