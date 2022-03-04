В Орле проверили таксоперевозки

В ходе полицейского рейда вскрылось 7 нарушений.

На территории Орла завершилось рейдовое мероприятие УМВД «Легковое такси». В его рамках полицейские проверяли у водителей документы на извоз, смотрели на использование ремней безопасности, соблюдение правил перевозки детей.



Вскрылось 7 нарушений. Они касались отсутствия путевого листа, технического осмотра, лицензии на осуществление пассажироперевозок, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.