В Орле проверили таксоперевозки

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8:47, 4 марта 2022 года
В Орле проверили таксоперевозкиВ ходе полицейского рейда вскрылось 7 нарушений.
На территории Орла завершилось рейдовое мероприятие УМВД «Легковое такси». В его рамках полицейские проверяли у водителей документы на извоз, смотрели на использование ремней безопасности, соблюдение правил перевозки детей.
Вскрылось 7 нарушений. Они касались отсутствия путевого листа, технического осмотра, лицензии на осуществление пассажироперевозок, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Артём Ежаков