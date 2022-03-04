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9:05, 4 марта 2022 года

На стройке яслей на ул. Ливенской в Орле приступили к прокладке коммуникаций

Строительство ведется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».


В Орле продолжается строительство детского сада на ул. Ливенской. На объекте занято порядка 40 человек, рабочие уже приступили к прокладке различных коммуникаций, – сообщили в областном правительстве. Параллельно продолжаются кровельные работы.
 
Напомним, что ясли смогут принять 105 малышей. Объект возводит фирма «Авилон», уже сдавшая в строй три детских сада: № 96, № 97 и № 98. Сдать учреждение на ул. Ливенской подрядчик планирует осенью.

Фото пресс-службы администрации г. Орла



Артём Ежаков


 
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