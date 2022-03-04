На стройке яслей на ул. Ливенской в Орле приступили к прокладке коммуникаций

Строительство ведется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

В Орле продолжается строительство детского сада на ул. Ливенской. На объекте занято порядка 40 человек, рабочие уже приступили к прокладке различных коммуникаций, – сообщили в областном правительстве. Параллельно продолжаются кровельные работы.



Напомним, что ясли смогут принять 105 малышей. Объект возводит фирма «Авилон», уже сдавшая в строй три детских сада: № 96, № 97 и № 98. Сдать учреждение на ул. Ливенской подрядчик планирует осенью.



Фото пресс-службы администрации г. Орла