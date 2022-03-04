В этом году в Малоархангельске запланирован ремонт четырех дворовых и общественных территорий

Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В 2022 году в Малоархангельске запланирован ремонт дворовых территорий по ул. Советской, 7 и 9, а также по ул. Карла Либкнехта, 60. Сюда направят порядка полутора миллионов рублей. Начало работ зависит от погоды – с 25 апреля или раньше.



Также планируется благоустройство общественной территории «Трубочка» на сумму 1,9 миллиона рублей. Потенциальный подрядчик на объект уже определен, – сообщает региональный информационный портал.