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18:40, 3 марта 2022 года Орловский государственный институт культуры отмечает 50-летие Сегодня вуз принимает поздравления от многочисленных гостей - руководства области, а так же бывших студентов и педагогов, руководителей творческих коллективов.





Орловскому государственному институту культуры исполнилось 50 лет. Выпускники института сегодня работают во всех сферах - музейном деле, театре, музыкальных школах и филармониях, журналистике, телевидении. Татьяна Мартынова, заместитель директора ГТРК «Орёл»: «Я как бывшая студентка и действующий преподаватель вуза поздравляю свою альма-матер с праздником. Нужно сказать, что здесь училась и моя дочь, которая сейчас успешно работает в кинематографе. Поэтому большое спасибо нашему институту за учёбу, за атмосферу, за все положительные эмоции, которые здесь нам подарили». В концертном зале института сегодня собрались сразу несколько поколений выпускников. Тепло поздравили творческий вуз губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель областного совета народных депутатов Леонид Музалевский. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сохраняя верность накопленным традициям, при широкой поддержке органов государственной власти, институт успешно отвечает на вызовы времени, решая сложные задачи, направленные на совершенствование подготовки высококлассных профессионалов. Созданы прекрасные условия для дальнейшего динамичного развития и укрепления материальной базы, повышения авторитета и престижа вуза». В числе награждённых за педагогические и творческие успехи оказались лучшие преподаватели разных кафедр. Они получили не только дипломы и грамоты от губернатора и облсовета, но и знаки Почётных работников культуры Орловской области. Это высокая оценка труда всего коллектива. Сегодня ОГИК это сформировавшиеся за 50 лет традиции, передовое обучение и 22 творческих коллектива, без которых не обходятся городские и областные праздники. Многие выпускники прославили вуз на всю страну, такие как режиссёр Михаил Сегал или звезда мюзиклов, артист Дмитрий Ермак - сегодня он тоже приехал на юбилей. Дмитрий Ермак, артист г. Москва: «Орлу невероятно повезло, потому что не в каждом провинциальном городе есть творческий вуз. Это большая удача для города». ОГИК теперь - больше, чем институт. Это образовательный кластер. И сегодня исполняющий обязанности ректора Владимир Матвеев прежде всего отметил ветеранов вуза, усилиями которых была создана эта культурная платформа, на которой крепко стоят настоящие профессионалы - выпускники, работающие в России от Владивостока до Калининграда.





Эва Стасюлевич





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