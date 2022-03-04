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21:20, 3 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Пандемия отступает - ковидные меры сокращают. Но старшему поколению пока стоит себя поберечь.

- Мирная жизнь даёт возможность подумать о себе. Вынужденным переселенцам помогли улучшить свой образ. Новые стрижки подарил салон красоты.

- Альма-матер театралов, хореографов, музыкантов: сегодня Орловский институт культуры отмечает 50 лет со дня открытия.

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