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10:01, 4 марта 2022 года Любовь к сладкому толкнула жителя Орла на преступление В областной столице пресечена очередная магазинная кража. Подозреваемый попытался пронести мимо кассы 17 коробок конфет.





В супермаркете на Карачевском шоссе в Орле нарядом вневедомственной охраны Росгвардии сорвана очередная магазинная кража. Правоохранителей вызвал персонал заведения, рассказав, что один из покупателей пронес мимо кассы 17 коробок конфет. Работники магазина попытались остановить нарушителя самостоятельно, но он отреагировал агрессивно и нанес директору торговой точки телесные повреждения.



Росгвардейцы задержали мужчину и передали его полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в управлении.



Фото из архива









Артём Ежаков





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