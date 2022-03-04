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10:45, 4 марта 2022 года

В Орелстате сообщили об увеличении средней и реальной оплаты труда в регионе

Служба статистики опубликовала данные за декабрь минувшего года.


Орелстат опубликовал новый отчет о зарплате работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях региона. Данные отражают состояние на декабрь минувшего года. В последнем месяце 2021-го средняя номинальная оплата труда на Орловщине составила 49 553 рубля, что на 40,9% больше показателя ноября, а также на 18,6% выше цифр декабря 2020-го. Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре прошлого года увеличилась на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем позапрошлого года.

Уровень средней оплаты труда в разбивке по видам экономической деятельности выглядит следующим образом: финансисты и страховщики – 92 148 рублей, госуправленцы – 79 658 рублей, работники культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 65 846 рублей, образования – 52 564 рубля, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 50 116 рублей, обеспечения электроэнергией, газом и паром – 45 651 рубль, обрабатывающих производств – 43 785 рублей, оптовой и розничной торговли – 43 070 рублей, транспортировки и хранения – 42 246 рублей, здравоохранения и соцуслуг – 41 718 рублей, строительства – 34 803 рубля.


Артём Ежаков


 
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