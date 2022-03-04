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12:30, 4 марта 2022 года Орловчанка доверила знакомой следить за домом и лишилась ювелирных украшений Полицейским удалось вернуть похищенное имущество.





В Мценском районе полицейскими раскрыта кража из частного дома. У заявительницы пропали золотые и серебряные украшения стоимостью порядка 35 тысяч рублей, – сообщили в областном УМВД.



Женщина рассказала полицейским, что несколько недель отсутствовала, доверив следить за домом своей знакомой. Она и оказалась подозреваемой. Украшения нашлись в доме ее родственницы.



На время расследования женщина отпущена под подписку о невыезде.



Фото из архива









Артём Ежаков





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