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11:25, 4 марта 2022 года

Главный врач орловской больницы им. Боткина Александр Лялюхин удостоен Ордена Пирогова

Указ о присвоении медику госнаграды подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.


Главный врач БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» Александр Лялюхин» указом президента Российской Федерации Владимира Путина удостоен Ордена Пирогова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Медика отметили за «высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения COVID-19».


Артём Ежаков


 
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