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11:25, 4 марта 2022 года

Орловские приставы проводят системную работу с неплательщиками алиментов

В рейде вместе с приставами участвовала съёмочная группа ГТРК «Орёл».


В Орловской области судебные приставы посетили несколько адресов, где проживают должники по алиментам. У многих из неплательщиков долги достигают весьма серьёзных сумм - до полумиллиона рублей. Причём в их числе не только отцы, но матери. Самое распространённое объяснение существующего долга – отсутствие работы. Однако долг погашать надо, поэтому приставы изымают имущество.

Кстати, приставы не раз становились свидетелями того, как после их работы неплательщики исправлялись. К примеру, в конце 2021 года женщина из Хотынецкого района полностью погасила задолженность, а после смогла и вернуть детей. Упор на работу именно с этой категорией должников приставы делают из-за социальной значимости вопроса.

Татьяна Аксютина, заместитель главного судебного пристава Орловской области: «В 2021 году было взыскано более 230 миллионов задолженностей по алиментам, это практически в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. И нужно сказать, что в Орловской области остаток, находящийся на исполнительном производстве о взыскании алиментов системно и уверено снижается».

Стабильно из зарплаты алименты сейчас оплачивают почти 2500 орловцев. Но работы у приставов ещё много - в региональном банке сейчас почти 4500 таких исполнительных производств.


Антон Киселёв


 
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