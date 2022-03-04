Главная » Новости



11:35, 4 марта 2022 года Орловщина присоединилась к акции «Вам, любимые!» Акция посвящена Международному женскому дню и будет проходить до 8 марта.





Сегодня в России стартовала акция «Вам, любимые!». Цель акции - подарить каждой девушке и женщине повод для улыбки. Это может быть подарок в виде букета цветов или даже целый праздник. В этом году преддверие Международного женского дня совпало с Масленичной неделей, поэтому в комплексном центре соцобслуживания Советского района Орла решили устроить Масленицу для посетителей отделения реабилитации и активного долголетия.



Блины для застолья пекли дети с родителями. И в это день не просто угощались чаем с блинами, но вспоминали народные традиции, связанные с Масленицей.



Акция «Вам, любимые!» продлится вплоть до 8 марта, и присоединиться к ней могут все желающие - для этого достаточно весеннего букета или просто комплимента.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2