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11:35, 4 марта 2022 года

Орловщина присоединилась к акции «Вам, любимые!»

Акция посвящена Международному женскому дню и будет проходить до 8 марта.


Сегодня в России стартовала акция «Вам, любимые!». Цель акции - подарить каждой девушке и женщине повод для улыбки. Это может быть подарок в виде букета цветов или даже целый праздник. В этом году преддверие Международного женского дня совпало с Масленичной неделей, поэтому в комплексном центре соцобслуживания Советского района Орла решили устроить Масленицу для посетителей отделения реабилитации и активного долголетия.

Блины для застолья пекли дети с родителями. И в это день не просто угощались чаем с блинами, но вспоминали народные традиции, связанные с Масленицей.

Акция «Вам, любимые!» продлится вплоть до 8 марта, и присоединиться к ней могут все желающие - для этого достаточно весеннего букета или просто комплимента.


Татьяна Тимохина


 
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