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11:44, 4 марта 2022 года Ольга Пилипенко рассказала о новых законах, принятых Госдумой Сегодня Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за фейки и дискредитацию ВС РФ, законопроект об ответственности за призывы к введению санкций против нашей страны и ее граждан, а также закон о возможности применения санкций против иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления.





Депутат Госдумы РФ от Орловской области Ольга Пилипенко рассказала о принятии новых законопроектов, принятых Госдумой.



• Принят в III чтении законопроект о возможности применения санкций (запрет на въезд в РФ, арест на территории РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями и др.) против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления. Раньше такие санкции предусмотрены только против граждан США;



• Единогласно принят закон, устанавливающий ответственность за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Наказание - административное или уголовное – вводится за публичные действия по дискредитации использования Вооруженных Сил РФ, в том числе в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях. Фейки про действия Вооруженных сил будут наказываться штрафом от 700 тыс. руб. до 1,5 млн либо лишением свободы до трёх лет. Фейки, созданные должностными лицами, будут наказываться штрафом от 3 до 5 млн руб., либо лишением свободы от 5 до 10 лет. Если они повлекли тяжкие последствия – лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.



• Вводится ответственность за призывы к введению санкций против России и ее граждан. За эти действия может быть назначен штраф в размере до 500 тыс. руб. ограничение свободы на срок до 3-х лет либо иные виды наказания.



Документ сегодня будет направлен президенту РФ Владимиру Путину и в случае подписания вступит в силу с завтрашнего дня.







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