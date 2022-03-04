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13:00, 4 марта 2022 года 439 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 103 человека. Четверо скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 439 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 100 610); госпитализировано 103 человека.



Накануне выписано 547 жителей региона. Умерли четверо (с начала пандемии в области скончалось 1 760 человек).





Артём Ежаков





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