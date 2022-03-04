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12:16, 4 марта 2022 года

«Узорных нитей волшебство» - в Орловском краеведческом музее

На выставке можно увидеть кружево, вышивку и ткани, сотканные вручную.


 2 марта в Орловском краеведческом музее открылась выставка. «Узорных нитей волшебство». Разнообразие возможностей применения современного кружева и вышивки зрителям дарят семь мастериц: традиционный орловский спис - на полотенцах Марии Семеновой, кружевные панно Татьяны Масловой, Нелли Левандовской, Ольги Архиповой, тканые вручную ковры Веры Демичевой, народный костюм в исполнении Елены Великасовой.

Многие из мастериц уже много лет передают свое умение детям. У каждой есть ученики. Конечно, такое ремесло эксклюзивно, и оно не может быть массовым, но азы и навыки многие ребята осваивают успешно.

Волшебно, легко, воздушно и очень по-русски - так можно сказать об этой выставке.


Эва Стасюлевич


 
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