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13:30, 4 марта 2022 года

В Орле объявлены четвертые торги на завершение реконструкции Красного моста

Сумма потенциального соглашения остается прежней – 1,625 млрд рублей.


В Орле объявлены четвертые торги на завершение реконструкции Красного моста. Сумма контракта остается прежней – 1,625 млрд рублей. В данный момент идет подача заявок.

Напомним, что на предыдущий конкурс заявилась московская фирма «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». В среду его итоги прокомментировал губернатор Андрей Клычков: «По Красному мосту – была одна заявка на конкурсе, однако по причине технической ошибки ее пришлось отклонить. Принято решение провести еще одни конкурсные процедуры, которые завершатся 11 марта, чтобы заявитель снова смог принять участие».


Артём Ежаков


 
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