Главная » Новости



14:50, 4 марта 2022 года 15 орловских семей получили помощь в центре защиты материнства и детства «Семья» Таковы февральские результаты работы проекта при Свято-Троицком храме Орла.





В феврале благодаря активной поддержке горожан 15 орловских семей получили благотворительную помощь центре защиты материнства и детства «Семья». Социальный проект работает при Свято-Троицком храме. Нуждающиеся обеспечены продуктами, бытовой химией и средствами гигиены, одеждой и обувью, – сообщили в Орловской митрополии.



Центр защиты материнства и детства «Семья» создан для оказания духовной, психологической и материальной помощи многодетным и малоимущим семьям, одиноким матерям, беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Помочь в работе проекта сможет любой желающий. Подробнее – в официальной группе центра в «ВКонтакте».



Фото из архива









Артём Ежаков





Новости СМИ2