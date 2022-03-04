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14:50, 4 марта 2022 года
15 орловских семей получили помощь в центре защиты материнства и детства «Семья»Таковы февральские результаты работы проекта при Свято-Троицком храме Орла.
В феврале благодаря активной поддержке горожан 15 орловских семей получили благотворительную помощь центре защиты материнства и детства «Семья». Социальный проект работает при Свято-Троицком храме. Нуждающиеся обеспечены продуктами, бытовой химией и средствами гигиены, одеждой и обувью, – сообщили в Орловской митрополии.
Центр защиты материнства и детства «Семья» создан для оказания духовной, психологической и материальной помощи многодетным и малоимущим семьям, одиноким матерям, беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Помочь в работе проекта сможет любой желающий. Подробнее – в официальной группе центра в «ВКонтакте».
Фото из архива
Артём Ежаков