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15:42, 4 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Болеть коронавирусом в Орловской области стали меньше, но расслабляться рано.



- На Орловщине готовятся открыть производство посуды.



- ОГИК - 50! Самый творческий вуз области отметил юбилей.



- Новый образ - в подарок. Орловский салон красоты помог

эвакуированным жителям Донбасса обрести хорошее настроение.



- Акция «Вам, любимые» стартовала в России. Орловщина уже дарит первые поздравления



- Помощь - в «Мамином окне». Ещё одно доброе дело объединяет наших жителей.



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