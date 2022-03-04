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16:08, 4 марта 2022 года В Орловской области проводят двухмесячный мониторинг питания школьников Проверку в рамках нацпроекта «Демография» проводит региональное управление Роспотребнадзора.





В Орловской области с 1 марта по 30 апреля проходит проверка регионального управления Роспотребнадзора на предмет оценки фактического питания детей школьного возраста.



В исследовании участвуют 50 орловских школ. В них изучат организацию питания, а также проведут выборочное анкетирование родителей учеников вторых и пятых классов, а также опросят десятиклассников.



В ходе мониторинга узнают, какие продукты употребляют дети и подростки, в каком количестве, сколько раз в день, что едят в школе, что дома, какие есть региональные особенности и главное — насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам и наличию всех необходимых макро- и микроэлементов.



Результаты наблюдений за состоянием питания детей в образовательных учреждениях послужат основой для совершенствования системы организации и логистики питания в учреждениях, разработки рекомендаций по оптимизации питания детей с учетом региональных особенностей, взаимодействию с родителями по вопросам здорового образа жизни и приверженности принципам здорового питания, – сообщили в Роспотребнадзоре.





Артём Ежаков





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