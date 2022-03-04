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16:21, 4 марта 2022 года Как повысится размер декретных выплат и пособий по временной нетрудоспособности в 2022 году? С 1 января 2022 года изменились минимальные и максимальные суммы выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Максимальные размеры выплат изменились из-за увеличения страховой базы для начисления взносов в ФСС на обязательное социальное страхование, а минимальные – в связи с увеличением величины МРОТ (до 13 890 рублей).





С 1 января 2022 года минимальных и максимальных пределов для исчисления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, зависящих от размеров заработной платы работающих граждан: пособия по временной нетрудоспособности; пособия по беременности и родам; ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Максимальная сумма декретных выплат и пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году изменится в связи с увеличением предельной величины среднего дневного заработка для исчисления пособий, что связано с более высокой базой для начисления взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2021 году – 966 000 руб. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет при наступлении отпуска по уходу за ребенком в 2022 году составит 29 600,48 руб. в месяц. Максимальное пособие по временной нетрудоспособности при стандартном случае двухнедельной простуды и стаже работы более 8 лет составит 36 016,40 руб. – НДФЛ, что на 1936,90 руб. больше, чем в 2021 году. Размер минимального стандартного (140 дней) пособия по беременности и родам по страховому случаю, наступившему после 1 января 2022 года, будет равен 63 932,40 руб. Расчетное минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет при условии наступления отпуска по уходу за ребенком после 1 января 2022 года составит 5556 руб. Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Елена Титова напоминает, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком в любом случае не может быть ниже установленного минимального размера этого пособия в твердой денежной сумме. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком (вне зависимости от того, первый ли это ребенок или второй и последующие дети) составляет 7082,85 руб. Данный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком действует с 01.02.2021. Таким образом, при предоставлении отпуска по уходу ребенком после 1 января 2022 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается в минимальном размере —7082,85 руб. в месяц.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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