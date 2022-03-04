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16:28, 4 марта 2022 года

Андрей Клычков отметил стремление орловчанок активно участвовать в решении первостепенных государственных и общественных задач

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил орловчанок с предстоящим Международным женским днем.


Сегодня в областной администрации состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Женщин, состоящих на государственной службе, поздравил губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков отметил, что сейчас приходится жить и работать в непростых реалиях, и выразил восхищение отношением женщин к работе, семье, стремлением принести пользу родному краю.

Андрей Клычков подчеркнул стремление орловчанок активно участвовать в решении первостепенных государственных и общественных задач, в благотворительных проектах.
Андрей Клычков: «С особой силой лучшие человеческие качества милосердия, сострадания и гуманизма проявляются сегодня, когда Орловская область, как и другие регионы страны, принимает у себя беженцев из Донбасса, оказывает им всю необходимую помощь и поддержку».
Также губернатор подчеркнул, что задача государства - обеспечить достойный уровень и качество жизни женщин, комплексную, всестороннюю защиту института семьи, материнства и детства.


Орловское Информбюро


 
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