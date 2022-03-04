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17:25, 4 марта 2022 года Правительство Орловской области выделило МУП «ТТП» 100 миллионов рублей Постановление регионального правительства уже подписано губернатором Андреем Клычковым.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление регионального правительства № 107 от 3 марта 2022 года. Этим документом из региональной казны предусмотрено выделение 100 миллионов рублей для нужд «Трамвайно-троллейбусного предприятия» города Орла.

«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету города Орла на осуществление мероприятий по поддержке муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, в размере 100 000 тыс. рублей», – следует из текста документа.





Артём Ежаков





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