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18:25, 4 марта 2022 года
Представители Федерации профсоюзов Орловской области навестили беженцев из ЛНР и ДНРОни привезли им необходимую одежду и обувь, но самым ценным для вынужденных переселенцев стало общение.
Сегодня представители Федерации профсоюзов Орловской области навестили беженцев из ЛНР и ДНР, проживающих в санатории «Дубрава». Они привезли им необходимую одежду и обувь.
В «Дубраве» находятся люди пенсионного возраста. Всех их эвакуировали в срочном порядке. Одна из женщин в спешке потеряла телефон, и связь с близкими для неё оборвалась. Телефон ей привезли неравнодушные орловцы, сейчас помогают найти родных через соцсети.
В Международный женский день для проживающих в санатории вынужденных переселенцев организуют праздничную программу.
Юлия Опанасюк