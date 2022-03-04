Представители Федерации профсоюзов Орловской области навестили беженцев из ЛНР и ДНР

Они привезли им необходимую одежду и обувь, но самым ценным для вынужденных переселенцев стало общение.

Сегодня представители Федерации профсоюзов Орловской области навестили беженцев из ЛНР и ДНР, проживающих в санатории «Дубрава». Они привезли им необходимую одежду и обувь.

В «Дубраве» находятся люди пенсионного возраста. Всех их эвакуировали в срочном порядке. Одна из женщин в спешке потеряла телефон, и связь с близкими для неё оборвалась. Телефон ей привезли неравнодушные орловцы, сейчас помогают найти родных через соцсети.

В Международный женский день для проживающих в санатории вынужденных переселенцев организуют праздничную программу.