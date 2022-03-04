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18:51, 4 марта 2022 года Банк России принимает все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности Подробности в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал управляющий Отделением Банка России по Орловской области Роман Никольский.





Не секрет, что любые неспокойные времена – самое благоприятное время для мошенников. Какие схемы в тренде на этот раз?

- Сейчас самый распространенный приём мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения «Свифт» (SWIFT). Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от «Свифт» на это никак не повлияет. Повторю: «Свифт» — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны.

Как не стать жертвой мошенников в связи с их новыми уловками?

- Как и всегда: не терять бдительности и не поддаваться панике. Скептически относиться к любой информации, которую вам сообщают незнакомые люди по телефону или в сети, особенно если она касается ваших денег. И в любой непонятной ситуации перезванивать в банк по телефону «горячей линии» – он указан на вашей банковской карте.

Что будет с банковскими картами граждан России, если страну или некоторые банки отключат от «Свифт» (SWIFT)?

- В 2014 году в России была создана Национальная система платежных карт (НСПК). И все операции внутри России - как по международным картам, так и по картам «Мир» - обрабатываются в НСПК без использования системы «Свифт».

«Свифт» (SWIFT) – это международная система передачи финансовых сообщений между банками. Она нужна для того, чтобы банки, находящиеся в разных странах, могли обмениваться платежной информацией по операциям клиентов. На операции внутри страны «Свифт» не влияет.

Все карты, которые есть на руках у наших граждан – и международных платежных систем, и платежной системы «Мир» – продолжают работать в обычном режиме на территории России: доступна оплата картами, операции в банкоматах, переводы с карты на карту.

Сервисы «Эппл пэй» (Apple Рay) и «Гугл пэй» (Google Pay) работают для карт всех банков, кроме попавших под наиболее жесткие санкции. Это ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банк «Открытие». Также, если терминал оплаты в магазине принадлежит этим банкам, то оплата через «Эппл пэй» и «Гугл пэй» может не проходить. Чтобы без проблем платить по безналу, нужно просто носить с собой карту.

Как вы оцениваете увеличение процентной ставки по вкладам?

- Процентные ставки по вкладам были повышены, чтобы защитить сбережения граждан от обесценения. Такая мера поможет поддержать привлекательность депозитов и компенсировать возросшие инфляционные риски. Дальнейшие решения будут зависеть от ситуации.

Все ли операции банки, работающие в регионе, выполняют в привычном рабочем режиме?

- Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Доступны для клиентов и все банковские операции. Банковские сервисы также предоставляются в обычном режиме.

И, тем не менее, многие предпочитают снять деньги со счетов. Не может ли случиться ситуации, что людям просто не хватит наличных?

- Несколько дней назад спрос на наличные вырос. Поэтому Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам и непрерывно предоставляет банкам наличные для загрузки в банкоматы. Объём готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен.

Будут ли введены какие-либо меры поддержки для граждан?

- Банк России рекомендует банкам идти навстречу клиентам: проводить реструктуризации кредитов, не назначать пени и штрафы по таким кредитам. Это касается кредитов и граждан, и бизнеса. При этом банки могут не ухудшать оценку финансового положения заемщиков и качество обслуживания долга. В условиях роста ключевой ставки увеличиваются платежи по кредитам с плавающими ставками. В рознице таких кредитов практически нет: в ипотеке нет вовсе, в потребительском кредитовании — минимум.

Важно ещё раз подчеркнуть: по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия.

Банк России будет принимать все необходимые меры для защиты финансовой и ценовой стабильности, поддержки российского финансового сектора и защиты благополучия граждан и экономики в целом.





Анна Вайсергисер





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