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19:07, 4 марта 2022 года В Орле шестилетний программист создал компьютерную игру «Помоги пожарному» В Управлении МЧС по Орловской области оценили работу дошкольника.





Илья Бондаренко первым научился играть в компьютерную игру «Помоги пожарному» - потому что сам ее придумал: идею, задачи, дизайн. И только, признаётся, совсем немного, помогла мама - она преподаватель программирования. Екатерина Бондаренко, мама Ильи: «Идей у него было много, но в силу юного возраста ему трудно было их реализовать, поэтому мы остановились на простом варианте. И действительно это он создал - подобрал фон, все объекты перемещения, а знания, как это сделать, естественно, ему передала я». Юный программист ходит в подготовительный класс, увлекается музыкой, а компьютер - так, развлечение. Созданная им игра, рассказывает он с высоты своих шести лет, - проще простого. Илья Бондаренко, участник конкурса детского рисунка и декоративно-прикладного творчества по безопасности: «Задача - потушить огонь. Там огоньки двигаются и нужно их поймать». Играть в свою игру Илья учил членов жюри прямо на выставке, которая проходит в библиотеке им. Бунина. В конкурсе участвовали дети из всех районов области. В этом году и малыши, и ребята постарше проявили фантазию и необычный подход, чтобы стать победителями. Наталия Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области: «Придумывают такие, я бы сказала, грандиозные работы по разным направлениям. У нас есть номинация, которая называется «Технические виды творчества», в ней представляются работы, которые можно использовать во время обучения педагогами». На выставке представлены и необычные методички, и целые сборно-разборные конструкции, которые наглядно показывают опасность пожара. Здесь же очень хорошие рисунки, выполненные в разных техниках, но с большим знанием предмета. Есть и работы, созданные дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья. Итоги конкурса подведут к профессиональному празднику пожарных в конце апреля и вручат победителям призы.





Эва Стасюлевич





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