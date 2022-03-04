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19:40, 4 марта 2022 года Орловец стал двойником должника и был вынужден платить по его счетам Орловский пенсионер после регистрации на сайте госуслуг узнал, что задолжал серьёзную сумму. С карты пенсионера деньги списывались в течение полутора лет. Решить вопрос помогли в орловской службе судебных приставов.





Одно имя, фамилия и дата рождения на двоих. У орловца Александра Фролова появился двойник. Узнал он об этом, когда решил зарегистрироваться на сайте госуслуг, а там сумма долга - почти 400 тысяч рублей. Александр Фролов житель г. Орла: «Это мой двойник должен, а в моём личном кабинете это присутствует». Виртуальное присутствие быстро сменилось на реальное. С карты пенсионера стали списывать деньги. Банки следуют букве закона, если судебный пристав прислал постановление, надо взыскать, даже если это долг юридического «клона». Александр Фролов, житель г. Орла: «То по одному долгу спишут денежки, то по другому. Постоянно пишем жалобы. Это продолжается - скоро будет полтора года». И это происходит, несмотря на то, что месторождение у двойников разное, так же как данные паспортов. Для того чтобы разобраться в этом техническом сбое, Александр Фролов отправился в Москву - исполнительное производство в их ведомстве. Тогда в первом деле ошибку исправили, но следующее не заставило себя ждать. Александр Фролов, житель г. Орла: «Эта система электронная - не то что сбой даёт, просто меня первого выхватывает, а он, наверное, второй получается, поэтому на меня, а может быть у них просто времени не хватает, чтобы более подробно вникнуть, на кого наложить ограничения». Вопрос ошибочной идентификации - это официальная формулировка - решился буквально в течение суток после обращения Александра Фролова к нам, в редакцию программы «Вести-Орёл». Действия пристава в последнем ответе на очередную жалобу назвали правомерными, но исполнительное производство всё же отменили. В личном кабинете у орловца информации о долгах больше нет. Закон, защищающий тех, кто стал двойником должника, вступит в силу с 20 июня этого года. Татьяна Аксютина, заместитель руководителя УФССП России по Орловской области: «В документах, которые будут поступать в службу судебных приставов, кроме ранее закрепленных идентификаторов - ФИО, дата и место рождения, место проживания, место работы, теперь должен будет указан и один из идентификаторов - паспортные данные, ИНН и СНИЛС». Это должно исключить появление новых исполнительных производств и пострадавших. Что касается учёта орловских двойников-должников, в регионе он не ведется.





Анна Вайсергисер





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