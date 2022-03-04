Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Жители республик Донбасса привыкают к мирной жизни. Об их судьбах, и о том, как помогает беженцам Орловщина — в программе «Вести-Орёл».





- Орловец стал двойником должника и был вынужден платить по его счетам. Решить вопрос помогли в орловской службе судебных приставов.





- В Орловской области количество заболевших коронавирусом снижается, но лучшая защита от вируса по-прежнему прививка.





- В Орле шестилетний программист создал компьютерную игру «Помоги пожарному». В Управлении МЧС по Орловской области оценили работу дошкольника.