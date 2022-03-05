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8:15, 5 марта 2022 года

Агропромышленному комплексу Орловщины помогут увеличенным финансированием

В 2022 году на поддержку региональных аграриев направят 1,8 млрд рублей, что на 175 млн больше, чем было в 2020-м.


В 2022 году агропромышленный комплекс Орловской области поддержат на 1 млрд 809 млн рублей, что на 175 млн больше показателя за 2020-й. Об этом сообщили в областной администрации. Цифры не окончательные – регион также ожидает дополнительные финансы. Сейчас на федеральном уровне разрабатываются новые меры государственной поддержки, и область намерена участвовать в проектах для ее получения.
 
Ситуация по кредитованию сельхозпроизводителей остается стабильной – процентная ставка для них не превысит 5% годовых.



Артём Ежаков


 
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