Агропромышленному комплексу Орловщины помогут увеличенным финансированием

В 2022 году агропромышленный комплекс Орловской области поддержат на 1 млрд 809 млн рублей, что на 175 млн больше показателя за 2020-й. Об этом сообщили
в областной администрации. Цифры не окончательные – регион также ожидает дополнительные финансы. Сейчас на федеральном уровне разрабатываются новые меры государственной поддержки, и область намерена участвовать в проектах для ее получения.
Ситуация по кредитованию сельхозпроизводителей остается стабильной – процентная ставка для них не превысит 5% годовых.