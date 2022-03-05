Орловские МФЦ не будут работать в предстоящие выходные дни

Сегодня отделы закроются на час раньше положенного.

• 5 марта – рабочий предпраздничный день, в который продолжительность работы всех отделов МФЦ сокращается на один час.

• с 6 по 8 марта – выходные дни, прием заявителей в отделах МФЦ осуществляться не будет.