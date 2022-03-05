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9:30, 5 марта 2022 года

Орловщина отправит в Ростовскую область 10 тонн гуманитарной помощи для беженцев из республик Донбасса

Большую часть груза составляет продовольствие.


Правительством Орловской области сформирована партия гумпомощи для беженцев из ДНР и ЛНР. 10 тонн груза будут доставлены в Ростовскую область. Большая часть собранной помощи – продовольствие.

В регионе по-прежнему продолжается сбор благотворительной помощи для граждан, вынужденно покинувших свои дома на юго-востоке Украины. Орловцы приносят СИЗы, предметы гигиены, одежду, детское питание, игрушки, бытовую технику, – сообщает региональный информационный портал.

Фото из архива




Артём Ежаков


 
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