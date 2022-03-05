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10:30, 5 марта 2022 года Орловская область способна принять и разместить тысячу беженцев из ДНР и ЛНР Об этом сообщил зампред регионального правительства по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский.





Орловская область способна принять и разместить в пунктах временного пребывания тысячу беженцев из республик Донбасса, – сообщает региональный информационный портал, приводя слова зампреда областного правительства по развитию инфраструктуры Владимира Ивановского. Для вынужденных переселенцев организовано 13 ПВР. В числе новых – муниципальное общежитие в пгт. Долгое с закрепленным за ним пунктом сбора гуманитарной помощи.



На данный момент в регион самостоятельно или организованно прибыли 411 человек. В ПВР остаются 266 граждан, в том числе 122 ребенка.





Артём Ежаков





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