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9:56, 5 марта 2022 года Двое детей пострадали в съехавшем в кювет автобусе в Орловской области ДТП произошло накануне днем в Ливенском районе.





Накануне днем на 107-м километре автодороги «Орел – Тамбов» в Ливенском районе водитель автобуса Futura не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадали трое пассажиров – мальчик 2015 года рождения, девочка 2013 года рождения и девушка 1997 года рождения. О степени серьезности травм не сообщается.



4 марта это было единственное ДТП с пострадавшими в регионе. Всего произошло 25 аварий.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков





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