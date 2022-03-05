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11:10, 5 марта 2022 года В Орле полицейские спасли краденую «Ниву» от переработки в металлолом В пункт приема внедорожник сдал ранее судимый мужчина. Теперь ему грозит новое наказание.





В Орле полицейские раскрыли кражу «Нивы», внедорожник пропал с парковочного места на ул. Металлургов. Ущерб хозяйка машины оценила в 200 тысяч рублей.



Проведя расследование, правоохранители вышли на ранее судимого местного жителя. Мужчина признал совершение преступления. Автомобиль он вывез на эвакуаторе.



Сам внедорожник полицейские изъяли и вернули хозяйке.





Артём Ежаков





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