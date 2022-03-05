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11:45, 5 марта 2022 года Груз гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправился в Ростовскую область Для них собрано 5 тонн муки, 3 тонны сахара, 1 тонна перловой крупы, 650 килограммов подсолнечного масла, около тысячи банок молочных и мясных консервов.





Груз гуманитарной помощи для жителей Донбасса минувшей ночью покинул Орловскую область и направился в Ростов. Сегодня продовольствие будет в Белгороде, через который продолжится движение до пункта назначения.



Собрано 10 тонн помощи – 5 тонн муки, 3 тонны сахара, 1 тонна перловой крупы, 650 килограммов подсолнечного масла, около тысячи банок молочных и мясных консервов, – сообщает региональный информационный портал.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области









Артём Ежаков





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