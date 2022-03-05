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12:15, 5 марта 2022 года 432 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализирован 71 человек. Трое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 432 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 101 042); госпитализирован 71 человек.



Накануне выписано 562 жителя региона. Умерли трое (с начала пандемии в области скончалось 1 763 человека).





Артём Ежаков





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