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11:44, 5 марта 2022 года Стали известны победители регионального этапа Всероссийской школьной баскетбольной лиги Командам-победителям предстоит участие в окружном этапе.





В Орле состоялся розыгрыш наград регионального этапа Всероссийской школьной баскетбольной лиги. В турнире приняли участие мужские и женские команды районных и городских школ области. По итогам двух дней в женской части лучшей стала команда орловской школы №18, в мужской - золото завоевала сборная ливенского лицея. Обеим командам в марте предстоит сыграть в Костроме, в рамках соревнований Центрального федерального округа.



Фота из аккаунта Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»





Анастасия Дорохова





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