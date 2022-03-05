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12:45, 5 марта 2022 года В Орловской области сократился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 Показатель снизился за отметку в 70%.





В Орловской области сократился уровень коллективного иммунитета к COVID-19, – следует из данных федерального оперативного штаба. На пике показатель составлял 77% и в последнее время неуклонно снижался. Накануне цифра равнялась 70,1%, но в сегодняшней сводке фигурирует новый показатель – 66,4%. Минимально установленный нормативами порог – 80%.



Для поддержания уровня коллективного иммунитета существенную роль играет ревакцинация. Ее в данный момент прошли 61,6 тыс. орловцев.





Артём Ежаков





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