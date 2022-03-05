Главная » Новости



12:01, 5 марта 2022 года Цветы к празднику Какие букеты популярны в этом сезоне, рассказала совладелец цветочного магазина Кира Верижникова.





Традиционно на 8 марта принято дарить мимозу и тюльпаны. Но, как отметила в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» совладелец цветочного магазина Кира Верижникова, все рекорды по запросам бьют пионы. Однако цветок этот сейчас экзотический, так как ещё не сезон для него. Тем не менее, ассортимент цветов представлен достаточно широко: пионовидные розы, ранункулюсы, антуриумы, ирисы, гортензии.



Есть покупатели, которые предпочитают розы, а есть те, кто хочет именно весенние букеты - из тюльпанов, мимозы, ирисов, сирени, гиацинтов.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2