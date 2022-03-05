Главная » Новости



13:15, 5 марта 2022 года В мэрии Орла рассказали о распределении многомиллионной субсидии для МУП «ТТП» Выплата долгов предприятия начнется с 9 марта.





В мэрии Орла рассказали, как будет распределена многомиллионная субсидия для МУП «ТТП». Напомним, что накануне региональное правительство направило предприятию 100 миллионов рублей. Также чуть больше 8 миллионов заложено в бюджет Орла.



Благодаря поступившему финансированию «ТТП» погасит 30 миллионов рублей долга по налогам и сборам, еще 15 миллионов предназначены для погашения долгов по лизингу автобусов за несколько месяцев. Также предстоит ликвидировать долг за электроэнергию в размере порядка 42 – 47 миллионов рублей, а также рассчитаться с прочими кредиторами в размере около 14 миллионов.



Выплата долгов предприятия начнется с 9 марта.





Артём Ежаков





Новости СМИ2