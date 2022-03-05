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13:45, 5 марта 2022 года До конца марта в Орле планируется разблокировать счета детских садов и школ Предстоит погасить около 104 миллионов рублей.





Правительство Орловской области выделило мэрии Орла 160 миллионов рублей для работы по разблокировке счетов городских детских садов и школ. Сумма блокировки учреждений дошкольного и общего образования на 1 февраля составляла около 104 миллионов рублей. Эти деньги планируется выплатить к апрелю, – сообщили в мэрии Орла.





Артём Ежаков





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