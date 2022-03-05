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13:31, 5 марта 2022 года Вторую неделю на Орловщине проходит сбор помощи для жителей Донбасса Беженцы, прибывшие в Орёл, уже разместились в санаториях и детских лагерях, но им по-прежнему нужно многое. Чего ждут в пунктах приёма, а что приносить не стоит, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





Рядовые жители, учебные заведения, организации и предприятия откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР И ДНР.



Кабинеты общественной приемной партии «Единая Россия» превратились в настоящий склад. Привозят вещи, продукты питания, средства гигиены.



Больше всего люди, разместившиеся в пунктах временного пребывания, нуждаются в средствах личной гигиены, продуктах, детском питании. Для детей необходимы канцтовары.



Алексей Сёмин, волонтёр общественной приемной: «Это не только школьники, но и дети дошкольного возраста, и мы занимаемся не только сбором продуктов первой необходимости, но и сбором канцелярских товаров, которые нужно им сейчас».

Пункты сбора организованы также:



в ДК Железнодорожников, в центр «Патриот 57», в обществе Красного Креста и в штабе Народного фронта. Там принимают от населения и вещи, но только новые - для адресной помощи. Складировать, сортировать и обрабатывать одежду и обувь, бывшие в употреблении, нет возможности.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Магазин закрывался, и принёс много для взрослых и детей одежды, обуви. Мы вчера выбирали адресную помощь для девочки в «Орловчанке», и собрали ей, чтобы ходить в школу, подобрали зимнюю, осеннюю и летнюю».

Всё, что не раздадут беженцам, понадобиться жителям Донбасса, одна фура с гуманитарной помощью от орловцев в Ростовскую область уже пришла.



Адреса пунктов сбора помощи:



• ул. Полесская, 53 (Орловское региональное отделение Российского Красного Креста): режим работы – с 10:00 до 17:00 ежедневно, телефон: (4862) 76-05-93;



• ул. Максима Горького, 37 (гостиница «Русь», исполком Общероссийского Народного фронта): режим работы – по будням с 10:00 до 18:00, телефон: (4862) 47-51-63;



• Привокзальная площадь, 8 (Центр патриотического воспитания «Патриот-57», ДК Железнодорожников): режим работы – с 8:00 до 21:00 ежедневно, телефон: (4862) 30-71-46.





Татьяна Тимохина





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