суббота 5.03.2022 16:52:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:31, 5 марта 2022 года

Вторую неделю на Орловщине проходит сбор помощи для жителей Донбасса

Беженцы, прибывшие в Орёл, уже разместились в санаториях и детских лагерях, но им по-прежнему нужно многое. Чего ждут в пунктах приёма, а что приносить не стоит, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


Рядовые жители, учебные заведения, организации и предприятия откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР И ДНР.

Кабинеты общественной приемной партии «Единая Россия» превратились в настоящий склад. Привозят вещи, продукты питания, средства гигиены.

Больше всего люди, разместившиеся в пунктах временного пребывания, нуждаются в средствах личной гигиены, продуктах, детском питании. Для детей необходимы канцтовары.

Алексей Сёмин, волонтёр общественной приемной: «Это не только школьники, но и дети дошкольного возраста, и мы занимаемся не только сбором продуктов первой необходимости, но и сбором канцелярских товаров, которые нужно им сейчас».

Пункты сбора организованы также:

в ДК Железнодорожников, в центр «Патриот 57», в обществе Красного Креста и в штабе Народного фронта. Там принимают от населения и вещи, но только новые - для адресной помощи. Складировать, сортировать и обрабатывать одежду и обувь, бывшие в употреблении, нет возможности.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Магазин закрывался, и принёс много для взрослых и детей одежды, обуви. Мы вчера выбирали адресную помощь для девочки в «Орловчанке», и собрали ей, чтобы ходить в школу, подобрали зимнюю, осеннюю и летнюю».

Всё, что не раздадут беженцам, понадобиться жителям Донбасса, одна фура с гуманитарной помощью от орловцев в Ростовскую область уже пришла.

Адреса пунктов сбора помощи:
• ул. Полесская, 53 (Орловское региональное отделение Российского Красного Креста): режим работы – с 10:00 до 17:00 ежедневно, телефон: (4862) 76-05-93;

• ул. Максима Горького, 37 (гостиница «Русь», исполком Общероссийского Народного фронта): режим работы – по будням с 10:00 до 18:00, телефон: (4862) 47-51-63;

• Привокзальная площадь, 8 (Центр патриотического воспитания «Патриот-57», ДК Железнодорожников): режим работы – с 8:00 до 21:00 ежедневно, телефон: (4862) 30-71-46.


Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.