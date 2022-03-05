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13:40, 5 марта 2022 года Сделано с любовью. Орловский академический театр показал премьеру «Старший сын» На сцене академического театра - бессмертные вопросы отношений родителей и детей. Спектакль «Старший сын», по пьесе Вампилова, поставил московский режиссер Виктор Стрельченко. Житейская история, которая по мере развития влечет за собой целую цепочку событий, становится и смешной и драматической одновременно. Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич побывала на премьере.





Отцы и дети, отец и сын, едва ли не самая знаменитая тема не только в литературе, но и во всём мировом искусстве. Тяжело, когда человек считает себя неудачником, тяжело, имея двух детей чувствовать себя одиноким. Перед зрителем разворачивается непростая история простых людей. В ней не всякая правда - благо, и не каждая ложь - проступок. Выдавая себя за сына провинциального музыканта, главный герой Володя Бусыгин, удивительным образом гармонизирует семью, которая разваливается.



Сергей Евдокимов, актёр ОГАТ им. И.С. Тургенева, исполнитель роли Бусыгина: «Каждому человеку нужен дом, а дом это не только помещение, здание, дом это в первую очередь люди».

Сарафанов старший с наивностью и любовью принимает самозванца, и даже когда правда открывается, он все равно, рад обретению.



Режиссёр Виктор Стрельченко образ Сарафанова, его мысли и чувства делает главным акцентом и сопровождает необычным визуальным рядом.



Виктор Межевикин, актёр ОГАТ, исполнитель роли Сарафанова: «Он сочиняет музыку, он же музыкант, поэтому всё это в его воображении. Он говорит: «Я был солдат, а не вегетарианец».

За перипетиями этой истории зрители смотрели не отрываясь, настолько необычной оказалась и форма подачи, и сценография, и образ Сарафанова.



Это трогательная и очень человечная пьеса, в своем роде, гимн простоте, доброте, эмпатии, и зрители, конечно, это почувствовали.



Виктор Стрельченко, режиссёр-постановщик спектакля: «Я сидел в зале, смотрел, как дышал зритель, наблюдал за этим всем. Мне казалось, что зрителю это было интересно».

Владимир Хрущёв, главный режиссёр ОГАТ им. И.С.Тургенева: «И на сцене, и над сценой, и в зрительном зале пели ангелы. Было видно, что с большой любовью сделан этот спектакль».





Эва Стасюлевич





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