Главная » Новости



14:40, 5 марта 2022 года В Орле чествовали талантливую молодежь Торжественная церемония вручения наград прошла сегодня в здании областной администрации.





Сегодня в здании администрации Орловской области чествовали талантливую молодежь региона. Награды молодым людям вручали губернатор Андрей Клычков и председатель областного совета Леонид Музалевский. Почести воздали тем, кто посвятит свою жизнь науке, воспитанию подрастающего поколения, защите национальных интересов нашей страны.



В дополнение к благодарностям, награжденные получили денежные премии и цветы. С полным списком отличившихся можно ознакомиться на сайте областного правительства.









Артём Ежаков





Новости СМИ2