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15:15, 5 марта 2022 года Орловское управление Минюста открыто «горячую линию» для беженцев из ЛНР и ДНР Она работает по будням.





В управлении Министерства юстиции РФ по Орловской области открыта «горячая линия» для беженцев из ЛНР и ДНР. Телефон: 8 (4862) 43-93-01. Он доступен по будням с 09:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45). Граждане могут обратиться за консультацией по вопросам оказания бесплатной юридической помощи на территории региона.



По интересующим вопросам получения бесплатной юридической помощи можно также обратиться в следующие органы/организации:



• Адвокатская палата Орловской области: (тел. 8 (4862) 73-71-01);



• Орловская областная нотариальная палата: (тел. 8 (4862) 59-05-03, 8 (4862) 59-03-14);



• Управление записи актов гражданского состояния Орловской области: (тел. 8 (4862) 59-89-29, 8 (4862) 59-89-30);



• Негосударственный центр бесплатной юридической помощи: (тел. 8 (4862) 78-10-09);



• Пункты по бесплатному правовому консультированию граждан ОРО ОО «Ассоциация юристов России»: (тел. 8-800-444-42-84);



• Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области: (тел. 8 (4862) 43-32-32);



• Прокуратура Орловской области: (тел. 8 (4862) 43-63-89, 8 903-637-14-95);



• Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: (тел. 8 (4862) 76-16-50).





Артём Ежаков





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