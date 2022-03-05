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15:15, 5 марта 2022 года

Орловское управление Минюста открыто «горячую линию» для беженцев из ЛНР и ДНР

Она работает по будням.


В управлении Министерства юстиции РФ по Орловской области открыта «горячая линия» для беженцев из ЛНР и ДНР. Телефон: 8 (4862) 43-93-01. Он доступен по будням с 09:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45). Граждане могут обратиться за консультацией по вопросам оказания бесплатной юридической помощи на территории региона.

По интересующим вопросам получения бесплатной юридической помощи можно также обратиться в следующие органы/организации:

• Адвокатская палата Орловской области: (тел. 8 (4862) 73-71-01);

• Орловская областная нотариальная палата: (тел. 8 (4862) 59-05-03, 8 (4862) 59-03-14);

• Управление записи актов гражданского состояния Орловской области: (тел. 8 (4862) 59-89-29, 8 (4862) 59-89-30);

• Негосударственный центр бесплатной юридической помощи: (тел. 8 (4862) 78-10-09);

• Пункты по бесплатному правовому консультированию граждан ОРО ОО «Ассоциация юристов России»: (тел. 8-800-444-42-84);

• Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области: (тел. 8 (4862) 43-32-32);

• Прокуратура Орловской области: (тел. 8 (4862) 43-63-89, 8 903-637-14-95);

• Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: (тел. 8 (4862) 76-16-50).


Артём Ежаков


 
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