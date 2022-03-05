Студенты Банковского колледжа – призеры VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Орловской области

25 февраля завершился VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Орловской области.

305 человек соревновались в 46 компетенциях на протяжении двух недель. Задания были максимально приближены к мировым стандартам, а оценивали участников более 400 экспертов. Соревнования принимали 17 образовательных учреждений, одним из которых был Банковский колледж Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, где проходили соревнования по компетенции Т48 Банковское дело.







Движение WorldSkills возникло после Второй мировой войны, которая опустошила экономику Европы и привела к огромной нехватке рабочей силы, угрожавшей новой экономической депрессией. Современники восприняли этот вызов как возможность познакомить молодых людей с миром профессиональных навыков. На сегодняшний день к WorldSkills International (WSI) присоединились 85 стран-участниц. Россия официально вступила в международное движение WSI 17 мая 2012 года во время проведения Генеральной ассамблеи WSI, став 60-й страной – членом организации.



В настоящее время в движение WorldSkills в России вовлечено более 3,5 тыс. образовательных учреждений СПО, 160 высших учебных заведений страны, сотни предприятий. Перечень компетенций Ворлдскиллс Россия включает более 250 позиций. На сегодняшний день более 500 тыс. конкурсантов приняли участие в чемпионатах по стандартам WorldSkills.



Чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проводятся несколько раз в год среди студентов ссузов в возрасте от 16 до 22 лет, вузов от 17 до 35 лет, юниоров до 16 лет, специалистов крупнейших отечественных предприятий от 16 до 49 лет, а также лиц в возрасте 50+ в рамках чемпионатов «Навыки мудрых».



Движение Ворлдскиллс Россия благодаря усилиям миллионов граждан превратилось в эффективный инструмент профессиональной самореализации россиян. Студентам победа в Чемпионате обеспечивает профессиональный и карьерный рост, а работодателям - уверенность в профессиональных навыках будущего сотрудника.



Среднерусский институт управления – филиал РАНХИГС является традиционным участником и в этом году у нас впервые организована площадка для проведения Worldskills Russia. В течение нескольких лет команда нашего учебного заведения занимает лидирующие места в чемпионате. Высокий уровень подготовки наших студентов соответствует самым современным образовательным стандартам, что и подтверждается решением авторитетных экспертов - представителей ведущих финансовых организаций региона, - отметил и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Павел Меркулов.



Церемонию награждения проводили директор Банковского колледжа Оксана Леонова, заместитель директора и ответственный за организацию соревновательной площадки Елена Басенко и главный эксперт соревнований по компетенции Т48 Банковское дело в Орловской области Марина Коновалова.



Золотые медали и дипломы от WorldSkills Russia за I место получили Елизавета Жеронкина (эксперт-компатриот Алёна Генералова) и Любовь Прядко (эксперт-компатриот Елена Шеманаева). Бронзовую медаль и диплом от WorldSkills Russia за III место получила Светлана Козина (эксперт-компатриот Анна Петрова).



Дипломами были также награждены эксперты, участвовавшие в проведении соревнований, организаторы конкурсной площадки и социальные партнёры.



