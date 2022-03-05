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16:10, 5 марта 2022 года

В Орловском облсовете поздравили женщин-главврачей

Медиков чествовали за многолетний и добросовестный труд, а также большой вклад в развитие здравоохранения.


Сегодня Орловский облсовет поздравил женщин-главврачей с приближающимся Международным женским днем. Наряду с букетами, медики получили Почётные грамоты облсовета за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения Орловской области.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Мы сегодня поздравляем с прекрасным праздником 8 Марта женщин — руководителей. Быть врачом важно, почётно и нелегко, но способность достойно нести на хрупких женских плечах ещё и хозяйственные нужды — это вызывает уважение и восхищения. От имени всего депутатского корпуса искренне хотел бы вас поблагодарить за стойкость в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Вы приняли серьёзный удар на себя по борьбе с пандемией и все эти два года успешно справляетесь, в буквальном смысле спасаете жизни людей. От всей души желаю вам здоровья, любви и всех земных благ!».
Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы с волонтёрами неоднократно бывали у вас в поликлиниках, ни по одному десятку звонков вам поступило по различным нашим просьбам. Вы терпеливо выслушивали нас даже тогда, когда мы критиковали вас. Спасибо за рассудительность в такой сложный момент, за всё, что вы сделали на передовой здравоохранения. Женского счастья вам, душевного спокойствия и мирного неба!».



Артём Ежаков


 
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