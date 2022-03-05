суббота 5.03.2022 16:53:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:15, 5 марта 2022 года

Жители Донбасса посетили Спасское-Лутовиново

В музее-заповеднике провели экскурсию для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР.


Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» посетили приехавшие на Орловщину жители республик Донбасса. Многие из них на родине Тургенева хотели побывать давно. Как рассказала жительница ЛНР Анастасия Павлова, она уже знакома с экспонатами музея – рассматривала их на сайте Спасского, мечтала увидеть их в реальности вместе с сыном. Теперь, пусть и при печальных обстоятельствах, мечта исполнилась. Экскурсия помогла на время отвлечься от мыслей о доме.

Анастасия Павлова, жительница ЛНР: «Расширили свой кругозор, знания по поводу жизни, быта писателя, узнали много нового. Орловщина оказалась очень гостеприимным регионом. Мы не ожидали такого отклика от жителей, от власти вашего региона. Огромное вам спасибо».

Как писал Тургенев, воздух в Спасском полон мысли. Пять из шести романов пронизаны духом Орловщины. Кирилл Мазанько знаком с творчеством писателя, и теперь его родина запечатлена и в памяти, и на фото.

Кроме экскурсии для посетителей организовали мастер-классы.


Анна Вайсергисер


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.