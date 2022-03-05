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16:15, 5 марта 2022 года Жители Донбасса посетили Спасское-Лутовиново В музее-заповеднике провели экскурсию для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР.





Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» посетили приехавшие на Орловщину жители республик Донбасса. Многие из них на родине Тургенева хотели побывать давно. Как рассказала жительница ЛНР Анастасия Павлова, она уже знакома с экспонатами музея – рассматривала их на сайте Спасского, мечтала увидеть их в реальности вместе с сыном. Теперь, пусть и при печальных обстоятельствах, мечта исполнилась. Экскурсия помогла на время отвлечься от мыслей о доме.



Анастасия Павлова, жительница ЛНР: «Расширили свой кругозор, знания по поводу жизни, быта писателя, узнали много нового. Орловщина оказалась очень гостеприимным регионом. Мы не ожидали такого отклика от жителей, от власти вашего региона. Огромное вам спасибо».

Как писал Тургенев, воздух в Спасском полон мысли. Пять из шести романов пронизаны духом Орловщины. Кирилл Мазанько знаком с творчеством писателя, и теперь его родина запечатлена и в памяти, и на фото.



Кроме экскурсии для посетителей организовали мастер-классы.





Анна Вайсергисер





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